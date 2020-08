Tuttosport - Scambio Milik-Bernardeschi, la Juve è d'accordo ma Federico non vuole trasferirsi in azzurro: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"Gattuso, nello scambio con Milik, ha chiesto Bernardeschi. La Juventus è d’accordo, il giocatore meno. E allora nelle ultime ore il ds azzurro ha offerto 22 milioni più bonus per Boga.Sul tema Juve-Milik, occhio alle dichiarazioni di De Laurentiis: «Milik è sempre sul mercato, gli dico di prolungare il contratto da quando lo conosco. Andrà via al migliore offerente, ma non faremo sconti a nessuno. Altrimenti resterà a Napoli senza rientrare tra le scelte dell’allenatore»".