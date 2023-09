Tuttosport - Saputo blinda Motta: ecco quando arriverà la firma

Come si legge su tuttosport, il Bologna è pronto a blindare l'allenatore Thiago Motta:

"Il Bologna è pronto a blindare Thiago Motta. Dall’arrivo dell’italo-brasiliano sulla panchina emiliana i rossoblù viaggiano a una media-punti da zona Europa e sono cresciuti tantissimo. Ecco perché al ritorno del presidente Joey Saputo in Italia entreranno nel vivo le trattative per il prolungamento di contratto del tecnico. Appuntamento previsto nella sosta di ottobre. L’occasione giusta per provare a chiudere la pratica. Motta, infatti, è in scadenza nel giugno 2024 e ha dato la sua disponibilità di massima a rinnovare fino al 2025".