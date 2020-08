Tuttosport - Rivoluzione Napoli, dopo Osimhen via libera alle cessioni: sei calciatori sono ufficialmente in partenza

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive: "Ora il ds Giuntoli si sta adoperando per eliminare dall’organico tutti quegli attaccanti che non sono in linea con il progetto tattico di Gattuso. A cominciare da Milik. La Ssc Napoli chiede solo soldi oppure in alternativa un calciatore che possa servire a Ringhio: Bernardeschi dalla Juventus oppure Under dalla Roma. Poi, Llorente e Younes che sono già stati promessi al Benevento in cambio di una somma di poco superiore ai 10 milioni. Quindi toccherà a Lozano, magari in prestito al Parma, Ounas ed Allan che quasi certamente finirà all’Everton".