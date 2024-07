Tuttosport - Rinnovo Kvara: l'agente ha chiesto l'inserimento clausola rescissoria da 130 milioni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia:

"Manna lavora instancabilmente anche per definire la delicata situazione contrattuale di Kvaratskhelia. La società è determinata a prolungare il suo contratto fino al 2029 con l’aumento dell’ingaggio a 5,5 milioni di euro l’anno e - come richiesto dal suo agente - l’inserimento di una clausola rescissoria pari a 130 milioni di euro. Non sono bastati i 110 milioni offerti dal PSG per far crollare il muro eretto da De Laurentiis e soprattutto da Antonio Conte, che considerano il georgiano un pilastro insostituibile del nuovo Napoli".