Tuttosport - Rinnovo Gattuso, tutto apparecchiato per un triennale senza penali: da risolvere alcune questioni burocratiche

Notizie Napoli calcio. Nella giornata di ieri, a Capri, è andato in scena un incontro tra il tecnico Rino Gattuso e la dirigenza del Napoli (capeggiata dal presidente De Laurentiis e dal ds Giuntoli). Sul tavolo del discorso c'era il rinnovo dell'allenatore, ecco le ultime raccolte da Tuttosport:

"Ora e nel futuro, perché se è vero che non c’è stata la comunicazione del rinnovo, è altrettanto vero che si tratta solo di questioni formali: nelle prossime ore verranno sbrigate le questioni burocratiche e verrà apparecchiato un contratto triennale che, comunque, non dovrebbe prevedere penali o clausole capestro per eventuali rescissioni, a conferma di come Gattuso non sia alla ricerca di scorciatoie e protezioni artificiose, convinto com’è del suo progetto tecnico".