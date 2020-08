Tuttosport - Rinnovo Gattuso, le parti si sono dati appuntamento entro fine anno: il tecnico ha fatto una richiesta specifica

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Come già anticipato su queste pagine, il Napoli e Gattuso andranno avanti con il contratto in essere, quello da 1,4 milioni con scadenza giugno 2021. Poi, prima che finirà il 2020, le parti si rivedranno per verificare se esiste la possibilità di sottoscrivere un nuovo impegno, ma che sia sprovvisto delle clausole e delle penali di cui solitamente sono infarciti i rapporti professionali che il club azzurro sottoscrive con i propri tesserati".