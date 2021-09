Tuttosport - Sorpresa Allegri: Dybala e gli altri sudamericani verso il forfait per Napoli

Napoli calcio - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Allegri starebbe pensando di non far scendere in campo i sudamericani che rientreranno praticamente poche ore prima della gara al Maradona di Napoli.

Allegri

NIENTE SUDAMERICANI CON IL NAPOLI?

"Paulo Dybala per l’Argentina, Alex Sandro e Danilo per il Brasile, Rodrigo Bentancur per l’Uruguay, Juan Cuadrado per la Colombia: tempo di concludere il trittico di partite per le qualificazioni al Mondiale e poi si ricomincia con il programma del club. Con un punto fermo di base: è difficile che Massimiliano Allegri cambi idea e decida di utilizzarne qualcuno sabato a Napoli. Questione di smaltimento del jet lag, di sicurezza, di tutela della salute, di tempi assai ristretti e con Malmoe in vista: martedì c’è la Champions".