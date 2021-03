Tuttosport - Pioli spera di recuperare Mandzukic e Calhanoglu per la sfida con il Napoli

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sugli infortunati del Milan: "Chi sta meglio è Mario Mandzukic. Il centravanti croato, che fino a questo momento ha passato più tempo in infermeria che in campo, ha iniziato a correre da quattro giorni e il suo rientro in gruppo potrebbe avvenire per la gara di domenica contro il Napoli. Pioli ci spera, anche perché così avrebbe una soluzione in più in attacco visto che, ad oggi, come attaccante puro c’è il solo Rafael Leao in salute. Hakan Calhanoglu continua nel suo programma personalizzato e, anche per lui, la speranza di Pioli e dello staff è quella di averlo a disposizione (almeno per la panchina) per la gara contro la formazione di Gattuso".