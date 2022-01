Tuttosport - Per il Napoli quella di stasera sembrerebbe una sconfitta annunciata in partenza

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Juventus-Napoli:

"Per il Napoli quella di stasera sembrerebbe una sconfitta annunciata in partenza, perché se a questa squadra togli 11 calciatori di cui 9 titolari, difficilmente riesce ad essere competitiva come lo era stata nelle prime 15 giornate. Soprattutto se poi il calendario la obbliga a sfidare una Juventus agguerrita e che sarà priva dei soli Chiellini (ha contratto il Covid), Bonucci (affaticamento) e Danilo (infortunato), ma che dispone di un organico abbastanza ampio e competitivo per riuscire ad avere la meglio contro un Napoli che stasera sarà solo la brutta copia di se stesso".