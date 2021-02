Tuttosport - Per De Laurentiis è ingiudicabile quanto fatto da Gattuso, solo in un caso prenderebbe un traghettatore

Ultime notizie Napoli - L’auspicio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è che il momento-no possa finire in fretta, magari con un risultato positivo che permetta a una squadra spaventata di approcciare le gare in maniera più convinta. Ne parla Tuttosport.

“Anche per De Laurentiis è al momento ingiudicabile quanto fatto da Gattuso per questa stagione anomala. Se il patron si dovesse accorgere che la squadra non riuscisse più a seguire l'allenatore, solo in quel caso sarebbe costretto ad affrettare i tempi di avvicendamento in panchina, con un traghettatore fino al termine del campionato. Ma De Laurentiis è convinto che non ce ne sarà bisogno”