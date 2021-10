Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Ieri sera, invece, hanno completato il loro giro di partite in nazionale anche Elmas, Lozano, Koulibaly, mentre per Rrahmani e Zielinski l’impegno finale ci sarà domani. L’ultimo ad arrivare a Castelvolturno sarà Ospina, perché impegnato con la Colombia giovedì notte ed il suo ritorno a Napoli non avverrà prima di venerdì sera. Anche per questa ragione Spalletti sembra voglia dare spazio a Meret nella sfida contro il Torino".