Tuttosport - Osimhen-Immobile, il Napoli studia l'erede di Milik: per la punta del Lille c'è un nuovo ostacolo da superare

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Per Milik la cessione a un altro club (preferibilmente estero) sarà la strada obbligata, poiché il centravanti polacco ha più volte comunicato alla dirigenza azzurra di non voler prolungare l’accordo. A proposito di attaccanti, le priorità di Gattuso sono sempre Immobile e Osimhen. Per il bomber di Torre Annunziata la Lazio non accetterà meno di 60 milioni, mentre per il nigeriano del Lille la questione diritti di immagine potrebbe diventare un ostacolo".