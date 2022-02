Tuttosport - Osimhen già decisivo, ma è ancora al 50% della condizione fisica: c'è stato lavoro specifico durante la sosta

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è tornato ad essere decisivo contro il Venezia, alla prima da titolare dopo il lungo stop per infortunio. L'edizione odierna di Tuttosport ha parlato della condizione fisica del nigeriano e più in generale di quella del gruppo partenopeo:

Eppure Osimhen è ancora al 50% della condizione, percentuale che crescerà in questa settimana di lavoro, a cominciare da ieri mattina, con la consueta seduta di scarico (per chi ha giocato al Penzo) e le riflessioni di Spalletti spiegate a freddo con il supporto di alcuni video. Il lavoro svolto durante la sosta dal preparatore atletico Sinatti servirà al Napoli per resistere alla fatica dell’ultima parte di stagione