Tuttosport - Osimhen e Lozano verso la panchina, ma sarebbe un errore escluderne a priori l'utilizzo

Ultime calcio Napoli - Nella odierna rifinitura a Castel Volturno il Napoli proverà lo schieramento anti-Parma, anche se Gattuso si porterà dietro alcuni dubbi fino a pochi minuti dall’inizio del match. Ne parla Tuttosport:

"L’idea sarebbe quella di partire dalle certezze della passata stagione, tenendo sempre vivi altri ballottaggi, oltre a quello a quello consueto tra Ospina e Meret. La difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, ma occhio a Maksimovic. Centrocampo standard con Fabian, Demme e Zielinski, senza trascurare Lobotka ed Elmas. In attacco Politano-Mertens-Insigne, ma sarebbe un errore escludere a priori l’utilizzo di Osimhen, così come quello di Lozano: il messicano è stato tra quelli che stanno lavorando meglio in questo precampionato"