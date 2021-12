Tuttosport - Oltre Osimhen e Elmas, emersi altri due casi sospetti di Covid tra calciatori azzurri: i nomi a rischio

Napoli calcio - Potrebbero esserci altri calciatori contagiati nel Napoli. A dare la notizia è il collega Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport che scrive come in casa azzurra ci siano due situazioni poco chiare per due calciatori

"Ma in casa Napoli potrebbe essere più ampio il numero dei calciatori contagiati in questo periodo di vacanze trascorse a casa oppure nei luoghi di vacanza. Dopo i tamponi ai quali si sono sottoposti ieri tutti i componenti del gruppo squadra, sono emerse due situazioni poco chiare e che necessitano di un riscontro ulteriore per verificare se si è in presenza di Covid. Uno di questi è Malcuit , di cui oggi si conoscerà con precisione l’esito del tampone molecolare. Il francese è stato vaccinato con tre dosi e potrebbe tornare in tempo per la gara del 6 gennaio in casa della Juventus".