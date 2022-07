Tuttosport - Oggi l'agente di Koulibaly incontra la Juve: la strategia di Cherubini per portare Kalidou a Torino

Oggi ci sarà incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente di Kaldiou Koulibaly, e la Juventus. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport che spiega come i bianconeri vogliano provare a strappare il difensore al Napoli in virtù di un contratto in scadenza nel 2023.

Koulibaly

Incontro agente Koulibaly-Juve a Milano

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Il 31enne del Napoli è il preferito della dirigenza e di Massimiliano Allegri. Ma intanto in giornata, stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, la Juventus tra un incontro e l’altro troverà il tempo per una chiacchierata con Fali Ramadani, atteso a Milano proprio come Cherubini. L’incrocio tra il ds juventino e l’agente di Koulibaly servirà per fare il punto sulla situazione di KK e soprattutto per capire se una offensiva sia effettivamente realizzabile. Il club di ADL parte da una valutazione di 40 milioni. Alla Continassa, trattandosi di un over 30, vorrebbero spendere meno. Un punto di incontro sembra possibile, a patto che il Napoli decida di aprire un tavolo con la Juventus. Salvo cambi di programma, la chiacchierata tra i bianconeri e Ramadani sarà utile anche sul fronte Nikola Milenkovic (Fiorentina), pure lui assistito dal procuratore di KK e con il contratto in scadenza nel 2023".





Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli