Tuttosport - Offerta ufficiale PSG per Koulibaly: prestito con obbligo di riscatto per 59 milioni, la risposta del Napoli

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive in merito al futuro di Koulibaly: "Il Manchester City resta fermo sulle proprie idee e sul risentimento per lo sgarbo ricevuto con Jorginho, mentre il Psg si è affacciato su Koulibaly con una proposta concreta avanzata al Napoli. E cioè, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a distanza di 9 mesi, causa fair play finanziario. E a queste cifre: 52 milioni cash e 7 di bonus. Una proposta che ancora non convince il presidente Aurelio De Laurentiis".