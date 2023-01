Tuttosport - Non solo Tiago Djalò, il Napoli segue un parametro zero per la difesa

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport il Napoli sta monitorando con grande attenzione due nomi per la difesa. Come è noto su Kim c'è una clausola che scatta nei primi 15 giorni di luglio. il Napoli tratta un nuovo contratto con il centrale coreano ma in attesa si sta cautelando con altri profili.

"Sempre in Francia, al Lille, è tesserato Thiago Djalo , 22enne difensore centrale portoghese che può giocare in tutti i ruoli della difesa ed è indicato come il possibile sostituto di Kim, qualora la prossima estate qualche club venisse a pagare la clausola rescissoria. L’alternativa gioca con il prossimo avversario degli azzurri in Champions League ed è Evan Ndicka , 23enne centrale parigino il cui contratto con l’Eintracht scadrà a fine giugno"