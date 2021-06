Tuttosport - Non solo Ospina, l'Atalanta tiene d'occhio altri due nomi per la porta

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Un altro ruolo in cui l’Atalanta è alla ricerca di un nuovo innesto è quello del portiere. Gollini potrebbe lasciare, in entrata si parla di Musso e non trovano conferma le voci relative a un'accelerata pesante per Ospina che è in uscita dal Napoli. Anche in questo caso appare complicato pensare a un nuovo arrivo prima che il numero 95 nerazzurro lasci Bergamo, ma se nessuno si presenta a Zingonia con argomenti adeguati è difficile prevedere blitz improvvisi sul fronte delle entrate".