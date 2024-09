Tuttosport - Non è da escludere un Yidliz inizialmente in panca contro il Napoli

Napoli - Per Yildiz, la gara di questa sera è un vero e proprio crash test si legge su Tuttosport. Stando però alle ultime pubblicate dal quotidiano torinese, Motta potrebbe anche inizialmente far rifiatare il turco dopo l'impegno di Champions League. Finora Yildiz le ha giocate tutte tra campionato e Coppa:

"Un crash test che Yildiz dovrebbe affrontare da titolare, ancora una volta: queste sono le sensazioni che arrivano dalla Continassa, anche se Thiago Motta in questo inizio di avventura sulla panchina bianconera ha dimostrato di poter tirare fuori almeno una sorpresa a partita nella formazione. Finora il giovane talento della Turchia è sempre partito dal primo minuto nelle scelte di Motta: titolare nelle prime quattro partite di campionato e pure in Champions League. Prima o poi l’allenatore italo-brasiliano gli darà un turno di riposo, ma non sembra essere ancora arrivato quel momento, a meno - appunto - di sorprese: non si può fare a meno della qualità che garantisce Yildiz alla Juventus".