Tuttosport - Non è da escludere Osimhen in panchina a Bologna. L'obiettivo è riaverlo in campo con la Salernitana

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul recupero di Victor Osimhen:

"Nei prossimi giorni Osimhen riprenderà gradualmente il lavoro in gruppo e potrà giocare con il supporto della maschera realizzata ad hoc dalla Ortopedia Ruggiero. Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente affinché recuperi la migliore condizione atletica che permetta al tecnico Spalletti di inserirlo nella lista dei convocati. Sì, ma quando? Ora dipende solo dal calciatore e dalla sicurezza che avrà quando dovrà affrontare nuovamente gli avversari. L’auspicio è di riaverlo per il derby contro la Salernitana, a distanza di due mesi precisi dall’intervento, ma non è da escludere che Victor dia il suo placet affinché possa sedere almeno in panchina nella sfida di lunedì contro il Bologna".