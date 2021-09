Tuttosport - Niente distrazioni e turnover, Spalletti ha già in mente l'undici anti-Cagliari

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Vietato distrarsi, niente turn over: la stagione è agli albori e il Napoli vuole trarre il massimo dalla formazione che finora ha fornito più garanzie. Quella con Rrahmani al fianco di Koulibaly per la terza volta di fila e Manolas in panchina. Come ha reagito il greco? «L’avete visto tutti quando è entrato giovedì - ha risposto Spalletti - ha fatto vedere subito di essere nel contesto squadra. Rrahmani è il frutto di un gruppo che si autoalimenta nella convinzione. Questa squadra vuole diventare forte per poi dividersi i meriti»".