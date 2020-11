Tuttosport - Nessun litigio tra Gattuso e squadra: il confronto avviene sempre dopo una sconfitta

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Le parole forti sono volate dopo la sconfitta di domenica al San Paolo, come da noi evidenziato, sia in conferenza stampa che nel chiuso dello spogliatoio. Il post Napoli-Milan ha fatto scalpore, ma non è stato tanto diverso da quello di ogni altra partita persa. Gattuso da sempre predilige il confronto, perché il parlar chiaro è una sua prerogativa, piaccia o meno. Nessun litigio, la carica invece, sì, quella Gattuso ha provato a trasferirla anche dopo una sconfitta che ancora brucia"