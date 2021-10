Tuttosport - Nel Napoli non esistono riserve, sono tutti titolari: maturata una convinzione a fine gara

Napoli calcio - Nel Napoli di Spalletti non esistono riserve ma soltanto titolari. E' questo il concetto che sostiene l'edizione odierna di Tuttosport che evidenzia la bontà dell'organico a disposizione del tecnico toscano.

"No, nel Napoli non esistono riserve. Sono tutti titolari e su questa convinzione maturata definitivamente ieri sera, Spalletti potrà scegliere il turnover tutte le volte che gli servirà per mantenere alto il livello di preparazione della sua squadra. Un team feroce e capace di spazzare la resistenza del Legia capolista del gruppo C di Europa League. E il secco 3-0, maturato nella ripresa e con l’inserimento dei pezzi da 90, non rispecchia l’andamento di una gara nella quale gli azzurri hanno calciato 18 angoli e hanno creato 12 occasioni-gol, molte delle quali sventate dal 19enne portiere Mizta, il migliore tra i polacchi"