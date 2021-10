Tuttosport - Napoli, Spalletti cambia gli allenamenti: il motivo

Il Napoli di Luciano Spalletti cambia gli allenamenti ed è svelato da Tuttosport il motivo. Il tecnico azzurro ha perso diversi Nazionali e ha lavorato con chi era a Castel Volturno anche da un recupero di infortunio. A riportarlo è Tuttosport.

Doppietta di Mertens in un’amichevole in famiglia dare a Spalletti le certezze che gli occorrono? Probabilmente si perché il belga è finalmente recuperato e il test giocato ieri dal Napoli contro la Selezione Primavera a Castelvolturno è servito proprio per testare la qualità della preparazione atletica che ha ascquisito Dries Mertens, ma anche gli altri infortunati come Demme e Ghoulam. A proposito di Demme, anche il tedesco è andato a segno nel test di ieri segnando uno dei 4 gol per il Napoli, oltre a Politano. Si è conclusa ieri questa settimana di allenamenti dove coach Spalletti ha ordinato prevalentemente un lavoro di mantenimento della condizione in attesa che tornino gli undici nazionali per poter cominciare a lavorare in maniera molto più incisiva e capillare nella previsione della sfida in programma domenica prossima alle ore 18:00 allo stadio Maradona contro il Torino.