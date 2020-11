Tuttosport - Napoli quanti rimpianti! Bisogna lavorare sulla lucidità negli ultimi metri e la poca “cazzimma”

Notizie Calcio Napoli - Suda, corre, rincorre, tira pure tanto, però il Napoli si smarrisce (come spesso accade) nella fase realizzativa. Sfortuna? Un pochino, soprattutto relativamente ai 4 calciatori tolti al Napoli perchè tornati malconci (e con il Covid) dalle Nazionali, secondo Tuttosport:

"Rimpianti? Tantissimi, perchè se contro la prima in classifica sommi il 59% di possesso palla e metti insieme quasi il doppio dei passaggi riusciti (527 a 289), allora bisogna lavorare sulla lucidità negli ultimi metri. La poca “cazzimma” del Napoli, come no, ma non possono passare sotto silenzio certe decisioni dell’arbitro".