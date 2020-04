Tuttosport - Napoli, occhio al Milan: su Sirigu spunta anche il Milan, il Torino farà di tutto per non lasciarlo andare

Calciomercato Napoli - Salvatore Sirigu è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Il portiere del Torino è nel mirino di Cristiano Giuntoli da diverse sessioni di calciomercato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La speranza del Torino è quella di continuare con Sirigu. Il portere si è dimostrato il punto di forza della squadra assieme ad Andrea Belotti. Senza di lui quest’anno il Toro si sarebbe ritrovato in una posizione di classifica ancora più pericolosa di quella che occupa ora. Le sue parate sono state provvidenziali. Sul portiere ci sono tanti club: il Milan, per esempio. Che vede in lui l’eventuale sostituto di Donnarumma. E poi il Napoli. Ma il Toro farà di tutto per tenerlo.