Tuttosport - Napoli, non tramonta l'ipotesi Rodrigo. Giuntoli vende Inglese e Vinicius per acquistare Lozano?

Secondo l'edizione di oggi di Tuttosport, Giuntoli non ha mollato la presa per il Chucky Lozano e si fa forte del particolare che, nonostante la clausola da 40 milioni, nessuno finora l’abbia pagata al Psv per prendere il messicano. La disponibilità economica si potrebbe raggiungere vendendo Inglese e anche il brasiliano Vinicius, un uomo di Mendes, cioè l’altro procuratore “forte” con il quale il Napoli ha stretto rapporti. E proprio grazie a questa intensa collaborazione con Mendes, non è tramontata del tutto l’ipotesi Rodrigo. Il Valencia ha bisogno di vendere il suo bomber (70 milioni) ed il Napoli non va di fretta, ma lo marca da vicino. Intanto rastrella risorse attraverso le cessioni, a cominciare da Hysaj, costantemente tallonato dall’Atletico Madrid, anche se l’avvento di Sarri farebbe pendere la bilancia dal lato bianconero: pronti 25 milioni da versare nelle casse del club azzurro.