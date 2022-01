Tuttosport - Napoli in ansia per Ounas: mercoledì è prevista la visita di idoneità post Covid

Napoli calcio - Napoli in ansia per Ounas. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto della situazione sulle condizioni dell'attaccante.

"L’algerino è tornato dai suoi familiari a Parigi per sottoporsi a una serie di esami cardiaci a causa di una infiammazione che gli è stata riscontrata in Coppa d’Africa subito dopo essere stato contagiato dal Covid. Il medico sociale Canonico è in contatto con l’algerino, atteso mercoledì a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti ma soprattutto per sottoporsi alla visita di idoneità".