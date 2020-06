Tuttosport - Milik vuole solo la Juve, c'è accordo totale: la strategia del Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik: "Il club azzurro infatti è pronto a cedere il centravanti polacco, che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza tra un anno, ma chiede 40-50 milioni senza contropartite tecniche. A 40, comunque non pochi per un giocatore che tra 12 mesi si libera gratis, Paratici potrebbe anche arrivare, ma con delle contropartite tecniche. La situazione contrattuale di Milik e la sua ferma volontà di passare alla Juve, con cui il suo entourage ha già un’intesa di massima, metterebbero il direttore generale bianconero in posizione di enorme vantaggio, non fosse per i citati possibili interventi esterni. Il polacco piace da tempo anche a Everton, Arsenal e Tottenham e in questi giorni si è mosso l’Atletico Madrid. Da un lato la concorrenza può aiutare De Laurentiis a tenere alto il prezzo, dall’altro potrebbe far vacillare la fermezza di Milik: se l’unica possibilità di lasciare il Napoli dovesse essere l’Atletico, ad esempio, il polacco alla fine potrebbe anche accettare una destinazione diversa da quella bianconera".