Tuttosport - Milik può restare da separato in casa: il Napoli lo offre al Tottenham e aspetta la Roma senza contropartite

Ultime calciomercato Napoli. L'intrigo Milik rischia di pesare come un macigno sul mercato del Napoli. Il polacco si è messo di traverso ed ora la sua cessione è in standby. Ecco quanto scrive Tuttosport:

Sfumato Cengiz Under, il Napoli e i giallorossi lavorano su un affare cash. Valutazione del cartellino della punta ex Ajax da parte degli azzurri: 30-35 milioni. Proposta dei capitolini: nessuna, a meno di incassare denaro dall’affare Dzeko o da altre uscite. Altro elemento: Edin è stato convocato per il test odierno a Cagliari, mentre Milik - offerto pure al Tottenham - è stato escluso dall’amichevole di ieri contro il Pescara, il che ha provocato un ulteriore strappo con la società. Il Napoli, se non riesce a vendere Arek adesso (garantendosi un adeguato incasso), rischia di tenersi il polacco fino a fine contratto, dunque di vederlo partire gratis tra meno di un anno. Proprio ieri l’attaccante avrebbe comunicato al ds Cristiano Giuntoli di voler rimanere fino a giugno 2021.