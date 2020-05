Tuttosport - Milik potrebbe seguire l'esempio di Callejon: restare in azzurro andando a scadenza tra un anno

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Milik potrebbe anche decidere di restare a Napoli andando a scadenza come Callejon quest'anno: "Imitare quanto fatto in questa stagione dal compagno José Maria Callejon e giocare con il Napoli fino alla scadenza, cioè fino all’estate 2021. La sensazione, però, è che il club di De Laurentiis voglia evitare ad ogni costo questa eventualità perché significherebbe perdere gratis un attaccante di livello internazionale. Ecco perché, in caso di mancato accordo con la Juventus, gli azzurri spingeranno per vendere Milik all’estero. A quel punto dipenderà tutto dalla resistenza e dalla determinazione del ragazzo".