Tuttosport - Milik già si immaginava con la maglia della Juventus, non è detto che porti pazienza a lungo: pronta l'alternativa

Ultime calciomercato Napoli. La questione Arek Milik continua a tenere banco in casa Napoli. Il centravanti non rinnoverà con gli azzurri ma la sua cessione ancora non si sblocca. Ecco quanto raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Per il momento Milik sta resistendo, ma non è detto che porti pazienza all’infinito e magari fino alla scadenza. Soprattutto perché la Roma sta alzando il pressing su di lui. Se il polacco cambiasse i programmi e scegliesse i giallorossi, sul mercato finirebbe Edin Dzeko".