Tuttosport - Meret in prestito intriga il Torino, sul piatto potrebbe finirci nuovamente Sirigu: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. «Alex ha fatto una scelta importante quando ha deciso di venire a Napoli. Siamo in contatto continuo con la società azzurra, un calciatore della sua età deve giocare e siamo disposti ad andare in prestito, se dovesse servire per la sua carriera», parole di Federico Pastorello (agente di Meret) ai microfoni de La Domenica Sportiva Estate. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport circa un possibile interessamento del Torino per il giovane portiere partenopeo:

"Meret in prestito per il Toro potrebbe essere una soluzione importante, se proprio i granata decidessero di non provare a convincere Sirigu a restare. Anche perché per il loro portiere i granata chiedono una cifra che oscilla tra i sei e gli otto milioni. Lo stesso Napoli e pure la Roma potrebbero essere interessati a lui, ma non hanno alcuna intenzione (considerati anche i suoi 33 anni) di spendere una cifra così importante".