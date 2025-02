Tuttosport - Mercato flop dell'Inter: Zielinski ha confermato la flessione già mostrata nell'ultimo anno di Napoli

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport definisce flop il mercato condotto dall'Inter in questa stagione. Nel mirino c'è anche l'ex azzurro Zielinski:

"Zielinski ha purtroppo confermato la flessione già mostrata nell’ultima stagione al Napoli, mentre Taremi - che a Torino ha sprecato l’ennesima grande chance - oltre all’ambientamento in un calcio nuovo per lui sta probabilmente patendo il fatto di non avere il posto fisso, il che non gli permette di trovare la continuità di rendimento che aveva mostrato al Porto. Il peccato più grave dell’estate però è il fatto di non aver regalato a Inzaghi un attaccante che sapesse saltare l’uomo (il sogno era Gudmundsson), pedina che avrebbe garantito all’allenatore un’importante soluzione tattica in più".