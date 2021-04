Tuttosport - Maksimovic-Inter, affare congelato: i dettagli

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Makismovic e l'Inter: "Tra l’altro, qualche crepa, nell’organico, si è già aperta: Andrea Ranocchia, in scadenza, probabilmente cercherà altrove un finale di carriera da protagonista, mentre Kolarov andrà a scadenza visto che difficilmente scatterà l’opzione per il rinnovo automatico (dovrebbe giocare 9 delle ultime 11 partite...). Per sostituirli, è stato proposto Nikola Maksimovic, che si svincolerà dal Napoli ma tutto è stato, anche in questo caso congelato. Nella speranza che i buoni rapporti con il suo agente, Fali Ramadani, lascino così cristallizzata la pratica fino a tempi migliori. Altrimenti l’Inter dovrà guardare altrove".