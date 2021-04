Tuttosport - Maksimovic in pole per trasferirsi all'Inter a costo zero: la situazione

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il difensore Nikola Maksimovic è in pole per trasferirsi a costo zero alla corte di Antonio Conte a fine stagione. Il serbo non ha rinnovato il suo accordo contrattuale con il Napoli in scadenza il prossimo 30 giugno.

CALCIOMERCATO INTER: MAKSIMOVIC IN POLE

Il quotidiano torinese scrive: "Il mercato degli svincolati offre alcune opportunità interessanti, a partire da Jérôme Boateng che non rinnoverà con il Bayern, anche se il nome più caldo, considerato che è stato già proposto ad Ausilio da Fali Ramadani, suo procuratore, è quello di Nikola Maksimovic che, a differenza del pluridecorato collega, in carriera ha spesso giocato a tre (il che può essere un fattore importante, visti i problemi di adattamento avuti da Skriniar e Godin in passato)".