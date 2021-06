Tuttosport - Ma quale Mendes procuratore di Gattuso: ecco la verità sulla rottura tra Rino e La Fiorentina

Serie A - Nell'edizione odierna di Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli racconta su Gattuso e la Fiorentina: "Vincolato sino al 30 giugno dal contratto con il Napoli, Gattuso rimane in attesa di raccontare la sua verità, certamente molto diversa dalle congetture, dalle sentenze sputate da molte discariche a cielo aperto e dai pistolotti dei moralisti un tanto al chilo. A Tuttosport risulta che la rottura con la Fiorentina, dopo soli ventidue giorni dall’accordo, non più depositato, sia stata causata dalla profonda divergenza fra il nuovo allenatore e la società sull’intera strategia di rafforzamento della squadra. La trattativa fallita per Oliveira è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma non regge il sillogismo Mendes cura gli interessi di Oliveira con Gestifute, Mendes cura gli interessi di Gattuso, quindi Gattuso ha rotto con la Fiorentina perché Commisso non gli ha preso Oliveira. Per la semplice ragione che Mendes non cura gli interessi di Gattuso. Semmai, com’è legittimo per la Viola, questa ha ritenuto spropositate le richieste del Porto nonché l’ammontare delle commissioni che sarebbero state chieste dall’agente portoghese così, anziché prendere Oliveira, ha puntato su Gonzalez per 28 milioni di euro. Ma Gattuso non c’entra. E non ha chiuso il rapporto con la Fiorentina perché allettato da una precedente offerta del Tottenham, arrivata dopo e non prima della rottura. A contattarlo, dopo che la notizia della rottura era diventata pubblica, è stato Fabio Paratici, nuovo managing director, tradotto in italiano capo anche delle operazioni di mercato".