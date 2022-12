Tuttosport - Lukaku sta tornando e ha messo nel mirino il Napoli!

L'attaccante belga dell'Inter Romelu Lukaku sta tornando e ha messo nel mirino il Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

"Se fino a 48 ore fa persistevano dei dubbi sulla forma dell’attaccante belga, l’amichevole di ieri sera a Reggio Calabria ne ha spazzati via molti. Lukaku non solo ha segnato un gol, ma lo ha fatto dopo 87 minuti di lotta e di scatti. Il belga è rimasto in campo per quasi 90 minuti, contro i 45-60 che alla vigilia si ipotizzavano potesse giocare. Inoltre è apparso molto pimpante, voglioso di mettersi in mostra. Ha cercato la porta quando ne ha avuto l’opportunità e col passare dei minuti ha evidentemente trovato anche maggiori sensazioni col proprio corpo, lasciandosi andare a maggiori corse, sia in profondità che in pressing o in ripiego difensivo"