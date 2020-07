Tuttosport - Lozano e non solo, Gattuso valuta con attenzione chi è in bilico: il tecnico invia un messaggio

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Davanti un trio tutto offensivo e composto da Politano-Mertens-Insigne, anche se sul capitano Gattuso farà una riflessione fino all’ultimo istante. Magari potrebbe essere la volta buona per Lozano, alla ricerca della prima gara da titolare in campionato con Gattuso. Il messicano è sotto esame al pari di altri elementi che il coach calabrese vuole osservare con attenzione prima di decidere se trattenerli oppure no, E proprio a loro, a quelli in bilico, chiederà uno sforzo ulteriore per provare a chiudere il campionato con quel quinto posto conquistato nell’ultima sfida al San Paolo".