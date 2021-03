Tuttosport - Lozano e Manolas saranno convocati per la Roma! Possibile un impiego a match in corso

Ultime notizie Napoli - La normalità è tornata nel Napoli e ieri pomeriggio ha preso le sembianze di Lozano e Manolas, entrambi hanno partecipato alla partitina a campo ridotto nel training center di Castelvolturno. Ne parla Tuttosport.

“Ci saranno anche loro due nella lista dei convocati che Gattuso stilerà domani, poco prima della partenza in treno per Roma. Ci saranno, anche se non dall’inizio, perché non bisognerà commettere il minimo errore in queste ultime 12 gare che separano gli azzurri dalla partecipazione alla Champions della prossima stagione. Se ne staranno inizialmente in panchina, poi si vedrà se sarà necessario gettarli nella mischia sul finire del match”