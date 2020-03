Tuttosport - Lega Serie A, la proposta del congelo degli stipendi non va giù all'Atalanta: il motivo

Notizie Calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la ripresa del campionato sembra sempre più lontana, di fronte alle drammatiche notizie che arrivano dall’emergenza coronavirus in Italia. E le questioni tecniche cedono il posto a quelle economiche all’interno dei club di Serie A. Ieri nell’assemblea in videoconferenza la questione relativa agli allenamenti ha rapidamente ceduto spazio a quello del taglio degli stipendi dei calciatori. È stato ipotizzato il congelamento degli ingaggi di marzo. Non tutti i club sono d’accordo perché alcune squadre, come l’Atalanta, hanno giocato anche le Coppe europee in questo mese. La mossa ha un sapore più propagandistico che concreto perché questo pagamento può essere effettuato entro la fine di maggio ai fini della regolarità della situazione contabile dei club. Ma è un modo per iniziare ad analizzare le possibili misure in caso di tracollo economico per la mancata ripartenza del campionato di Serie A.



DIECI MINUTI CON L'AIC

La Figc avrebbe gradito un approccio più concordato con i calciatori (una posizione simile si può ravvisare nelle parole di ieri del Ct Mancini). Oltretutto Via Allegri ha lavorato molto con il governo per ottenere l’estensione alle società calcistiche professionistiche della sospensione dei contributi dovuti sugli stipendi, inserita nei primi provvedimenti economici a favore dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus. Quindi di fatto il lordo di questi ingaggi è già congelato. Non sembra opportuno invocare, a pochi giorni di distanza, ulteriori decurtazioni andando a incidere anche sul netto. La successiva videoconferenza con l’Aic è durata appena dieci minuti. Ha parlato soprattutto Claudio Lotito. Il sindacato calciatori ha ribadito che è pronto ad affrontare la questione quando sarà chiara la portata dei danni. Se a fine maggio la stagione non sarà ripresa, i tagli saranno presi in considerazione. Lo ha spiegato lo stesso Damiano Tommasi: «Siamo consapevoli che quello inerente ai contratti sia un tema da affrontare, ma non adesso. Prima vanno quantificati i danni e questo procedimento è possibile solo quando sapremo se la stagione finirà o no. Il problema del taglio degli stipendi va posto a tempo debito». La questione sarà affrontata anche all’interno di un tavolo di lavoro tra Lega, Figc, Uefa e Aic. In questa sede sarà affrontato anche il tema di possibili deroghe all’applicazione del fairplay finanziario in questo periodo di assoluta difficoltà.