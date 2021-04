Tuttosport - Le cifre della proposta irricevibile fatta da Fabian per rinnovare: il piano di ADL e quel rischio di perderlo a zero

Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli e Fabian Ruiz si diranno addio al termine di questa stagione. De Laurentiis ha fissato in 50 milioni la cifra giusta per lasciare partire il centrocampista spagnolo.

Fabian Ruiz

Napoli-Fabian Ruiz: sarà addio

Il quotidiano scrive: "Perché è del tutto evidente che Fabian dovrà essere venduto al termine di questa stagione, non potendo il Napoli accontentare i desiderata del 25enne centrocampista che ha avanzato tramite i suoi agenti Alfaro e Torres la richiesta di un rinnovo di contratto alla cifra di 4 milioni netti a stagione, più bonus. Richiesta irricevibile, anche perché la politica di De Laurentiis sarà di ridurre il monte ingaggi del 30%. Non c’è nessun braccio di ferro tra il club e il calciatore ed è su queste basi che De Laurentiis ha fissato il prezzo: se al Napoli arriverà per Fabian Ruiz un’offerta da 50 milioni, sarà presa in considerazione. Altrimenti, si andrà avanti con l’accordo attuale (2,5 netti all’anno) e con il rischio concreto che a giugno 2023 il calciatore si libererà a parametro zero".