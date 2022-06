Tuttosport - Lasciare Fabian e Ounas per tutta la stagione in tribuna è più di un'idea per il Napoli

Senza rinnovo Fabian e Ounas rischiano di andare in tribuna. A scriverlo è Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport che racconta la situazione delicata dei due calciatori del Napoli che hanno solo un altro anno di contratto e hanno rifiutato il rinnovo.

Ecco cosa scrive Auriemma:

"E’ ancora in stand by l’operazione Deulofeu, bloccato dal tira e molla tra il Napoli e Mertens, così come sono d’intralcio i ritardi sulla cessione di Ounas :l’algerino preferisce aspettare la scadenza del contratto il prossimo anno. Idem per Fabian Ruiz , anche lui allettato dall’ipotesi di diventare il 30 giugno 2023 proprietario di se stesso. C’è da capire come reagirà il Napoli di fronte a questa prospettiva: quella di lasciarli in tribuna per tutta la stagione è molto più che un’idea".