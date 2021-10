Tuttosport - La reazione di Spalletti al triplice fischio finale Napoli-Legia 3-0

Napoli calcio - Luciano Spalletti rinfrancato al fischio finale di Napoli-Legia 3-0. Contro i polacchi è stato un successo molto importante per gli azzurri. L'edizione odierna di Tuttosport racconta sul tecnico dei partenopei alcune cose.

"A fine match Spalletti è apparso più rinfrancato, ora il Napoli è a due punti dal primo posto della Legia che sfiderà tra due settimane a Varsavia. «Quando non riesci a sbloccarla - ha spiegato il coach - poi sei portato a perdere un po’ di ordine e contro la Legia poi rischi. Bisognava comandare il gioco ed avere pazienza per sbloccare il punteggio. E quando hai tanti calciatori in attacco, puoi provare tutte le varianti che vuoi: con Mertens, Osimhen e Insigne, diventa facile trovare la giocata vincente. L’atteggiamento della squadra è stato chiaro: ci tengono all’Europa League»"