Tuttosport - La presentazione di Spalletti dovrebbe avvenire in un hotel di Roma, prime indicazioni sul mercato

Ultime notizie Napoli - L’annuncio e la presentazione. Sono i due prossimi passaggi che dovranno percorrere Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti per una vita in comune nel Napoli, come racconta Tuttosport.

"Un percorso che produrranno il tweet del presidente e la presentazione, a quanto pare, in un hotel della Capitale. Se la rosa rimanesse così com’è, servirebbe soltanto un centrocampista che possa sostituire Bakayoko destinato a rientrare al Chelsea. Ma qualche mutazione l’avrà, soprattutto in uscita. Si tratta di Koulibaly, il suo agente si sta adoperando per trovargli una squadra in grado di pagare 45/50 milioni. Per Fabian il Napoli ha proposto un rinnovo a tre milioni stagionali più bonus, il suo entourage vorrebbe che percepisse lo stesso stipendio di Mertens (4.5 milioni l’anno). Non sarà accontentato”