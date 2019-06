Tuttosport: "La Juventus è sempre su De Ligt: Nedved a 'casa Raiola'. L'alternativa è sempre Koulibaly"

Blitz della Juventus a “casa Raiola”. Missione targata Pavel Nedved, sempre più operativo anche sul mercato. Ieri il vicepresidente bianconero è stato avvistato a Montecarlo in compagnia del super agente italo-olandese. La volontà è approfondire le situazioni di Pogba e De Ligt. In Olanda danno per sicuro il matrimonio De Ligt-Psg. In Francia sono più dubbiosi e sostengono che Nasser Al-Khelaifi non voglia spendere 90 milioni - e 12 di ingaggio - per un difensore.

