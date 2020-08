Tuttosport - La Juventus insiste per Milik, anche Pirlo vuole il polacco! Va convinto Bernardeschi per definire l'affare: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Arek Milik potrebbe presto tingersi di bianconero. L'attaccante polacco, in scadenza nel 2021 con il Napoli, non rinnoverà con gli azzurri e finirà sul mercato: il suo obiettivo è andare alla Juventus (con la quale ha già un accordo economico), ma come ribadito da Tuttosport va trovata la quadra con la società di De Laurentiis:

La Juventus lo vuole fortemente, a prescindere dal fatto che in panchina non sieda più quel tecnico che con Milik aveva già avuto modo di creare un buon feeling in passato, al Napoli. Anche Andrea Pirlo, infatti, accoglierebbe il polacco a braccia aperte. Tutto sta, però, a questo punto, nel convincere Aurelio De Laurentiis. La chiave, come detto nei giorni scorsi, potrebbe essere l’inserimento di Federico Bernardeschi nello scambio (anche se bisogna convincere il giocatore a lasciare la Juventus e il patron del Napoli a farsi una ragione del fatto che Bernardeschi abbia ceduto i propri diritti di immagine ad una società terza). Cristian Romero potrebbe essere un’altra pedina interessante per i partenopei.