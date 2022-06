Tuttosport - La Juve non perde d'occhio Koulibaly: decisiva la cessione di De Ligt

Calciomercato Napoli - La Juve non perde d'occhio Kalidou Koulibaly. I bianconeri sono alle prese con la grana De Ligt che potrebbe salutare per andare a giocare nel Chelsea. La cessione del centrale olandese potrebbe liberare dunque il posto per l'arrivo di Koulibaly secondo l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.

Koulibaly alla Juve?

Ecco cosa scrive Tuttosport: