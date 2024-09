Tuttosport - L'effetto Conte ha rigenerato questi tre senatori dello spogliatoio del Napoli

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sugli effetti del nuovo metodo Conte sui calciatori della vecchia guardia del Napoli

"L’elettroshock salentino ha sortito effetti immediati anche sui “senatori”. A cominciare da Alex Meret, tornato ad essere quel portiere sicuro e reattivo visto nell’anno dello scudetto e decisivo contro il Cagliari. Poi il capitano Di Lorenzo, per il quale il tecnico del Napoli si è speso in prima persona, ormai rinato dopo un’estate turbolenta. E Kvara? Antonio Conte fu chiaro dal primo momento: «Sarà protagonista assoluto nel mio progetto, è incedibile». Detto, fatto. Il georgiano è il leader tecnico di questa squadra, capace di non intestardirsi - come lo scorso anno - e di essere nuovamente decisivo".